Tous les livres du monde

Faites la connaissance de Louise Lafutaie, une petite écureuil passionnée de lecture ! A tel point qu'elle ne veut pas, ne PEUT pas, partager ses livres avec qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'un sympathique bibliothécaire lui présente une carte magique qui lui donnera accès à tous les ouvrages dont elle peut rêver... à condition qu'elle les partage avec tous les autres amoureux des livres. Superbement illustré, cet album rend un vibrant hommage à la lecture, au partage et à la magie des bibliothèques. Un véritable coup de coeur pour petits et grands lecteurs !