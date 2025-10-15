Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Tous les livres du monde

John Rocco, Hayley Rocco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faites la connaissance de Louise Lafutaie, une petite écureuil passionnée de lecture ! A tel point qu'elle ne veut pas, ne PEUT pas, partager ses livres avec qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'un sympathique bibliothécaire lui présente une carte magique qui lui donnera accès à tous les ouvrages dont elle peut rêver... à condition qu'elle les partage avec tous les autres amoureux des livres. Superbement illustré, cet album rend un vibrant hommage à la lecture, au partage et à la magie des bibliothèques. Un véritable coup de coeur pour petits et grands lecteurs !

Par John Rocco, Hayley Rocco
Chez Caurette Editions

|

Auteur

John Rocco, Hayley Rocco

Editeur

Caurette Editions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous les livres du monde par John Rocco, Hayley Rocco

Commenter ce livre

 

Tous les livres du monde

John Rocco, Hayley Rocco

Paru le 15/10/2025

40 pages

Caurette Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382891636
9782382891636
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.