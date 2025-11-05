Demon Slayer - Coffret T04 à T06

Alors qu'il sort épuisé mais victorieux de son combat contre l'ogre aux tambours, Tanjiro découvre Zenitsu en train de se faire rouer de coups par le mystérieux garçon à tête de sanglier. Sans hésiter, notre héros s'élance pour porter secours à son nouvel ami. Mais qui est cet adversaire redoutable et que veut-il ? Et pourquoi porte-t-il deux sabres de pourfendeurs ? Tanjiro ne va pas tarder à le découvrir... Plus tard, une nouvelle mission entraîne Tanjiro et ses acolytes sur le mont Natagumo où les attend une épreuve terrifiante...