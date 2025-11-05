Inscription
#Manga

Demon Slayer - Coffret T04 à T06

Koyoharu Gotouge

ActuaLitté
Alors qu'il sort épuisé mais victorieux de son combat contre l'ogre aux tambours, Tanjiro découvre Zenitsu en train de se faire rouer de coups par le mystérieux garçon à tête de sanglier. Sans hésiter, notre héros s'élance pour porter secours à son nouvel ami. Mais qui est cet adversaire redoutable et que veut-il ? Et pourquoi porte-t-il deux sabres de pourfendeurs ? Tanjiro ne va pas tarder à le découvrir... Plus tard, une nouvelle mission entraîne Tanjiro et ses acolytes sur le mont Natagumo où les attend une épreuve terrifiante...

Par Koyoharu Gotouge
Chez Panini comics

|

Auteur

Koyoharu Gotouge

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Demon Slayer - Coffret T04 à T06

Koyoharu Gotouge

Paru le 05/11/2025

Panini comics

21,87 €

ActuaLitté
9791039140911
© Notice établie par ORB
