#Comics

Ultimate Spider-Man T01 (Couverture Noël)

Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina

ActuaLitté
Peter Parker vit un mariage heureux avec sa femme Mary Jane et leurs deux enfants. Mais quelque chose manque à sa vie. Il comprend quoi lorsqu'un fantôme venu du futur lui révèle que sa destinée lui a été volée, et qu'il était censé devenir un super-héros. Peter reprend alors le chemin qui le mènera à devenir Spider-Man mais dans un contexte bien différent, avec des alliés et des ennemis qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Après Ultimate Invasion, Jonathan Hickman poursuit sa réinvention de l'univers Ultimate avec cette série événement, qui voit un Peter Parker adulte et père de famille reprendre le masque. L'auteur s'amuse avec les attentes des fans et multiplie les rebondissements jusqu'à la toute dernière page. Une relecture aussi ambitieuse que réjouissante, pour ce qui est sans doute la série Marvel la plus acclamée de ces dernières années !

Par Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina
Chez Panini comics

|

Auteur

Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Ultimate Spider-Man T01 (Couverture Noël) par Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina

Ultimate Spider-Man T01 (Couverture Noël)

Jonathan Hickman

Paru le 05/11/2025

320 pages

Panini comics

32,00 €

ActuaLitté
9791039140744
© Notice établie par ORB
