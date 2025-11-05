Ultimate Spider-Man T01 (Couverture Noël)

Peter Parker vit un mariage heureux avec sa femme Mary Jane et leurs deux enfants. Mais quelque chose manque à sa vie. Il comprend quoi lorsqu'un fantôme venu du futur lui révèle que sa destinée lui a été volée, et qu'il était censé devenir un super-héros. Peter reprend alors le chemin qui le mènera à devenir Spider-Man mais dans un contexte bien différent, avec des alliés et des ennemis qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Après Ultimate Invasion, Jonathan Hickman poursuit sa réinvention de l'univers Ultimate avec cette série événement, qui voit un Peter Parker adulte et père de famille reprendre le masque. L'auteur s'amuse avec les attentes des fans et multiplie les rebondissements jusqu'à la toute dernière page. Une relecture aussi ambitieuse que réjouissante, pour ce qui est sans doute la série Marvel la plus acclamée de ces dernières années !