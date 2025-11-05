Inscription
#Comics

Ultimate Invasion

Jonathan Hickman, Bryan Hitch

ActuaLitté
Le Créateur, une version maléfique de Reed Richards, s'est évadé de sa prison ! Rescapé du tout premier univers Ultimate, il fuit la réalité-616 pour s'installer dans une nouvelle dimension où il manipule le passé afin d'empêcher l'apparition des super-héros qui lui compliquent l'existence. Dans un monde privé de Spider-Man, des Quatre Fantastiques et des Avengers, qui pourra s'opposer à lui ? Le relaunch de l'univers Ultimate est, sans conteste, le plus gros succès de l'année écoulée. Voici enfin l'occasion, pour les lectrices et lecteurs de la collection MARVEL DELUXE, de découvrir ce phénomène ! Tout commence avec cette saga fondatrice, imaginée par Jonathan Hickman (House of X, G. O. D. S.) et mise en images par Bryan Hitch, le dessinateur emblématique de la première version d'Ultimates. En bonus : le premier épisode en version noir et blanc !

Par Jonathan Hickman, Bryan Hitch
Chez Panini comics

|

Auteur

Jonathan Hickman, Bryan Hitch

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Ultimate Invasion par Jonathan Hickman, Bryan Hitch

Commenter ce livre

 

Ultimate Invasion

Jonathan Hickman

Paru le 05/11/2025

232 pages

Panini comics

30,00 €

ActuaLitté
9791039138383
© Notice établie par ORB
plus d'informations

