Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Quand j'étais petit ânon...

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Rémi Chaurand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ariol revient dans un tome 21 drôle et touchant, où l'on découvre notamment l'histoire de la naissance du petit âne bleu à lunettes. Un héros adoré par les enfants Ariol, c'est plus de 2, 6 millions d'albums vendus, un héros du magazine J'aime lire, mais aussi des dessins animés, des chansons (3 CD disponibles), un spectacle (Ariol Show)... Et désormais une présence dans de grands établissements comme la Bibliothèque nationale de France et le Musée de l'homme, à Paris. Deux auteurs stars Le scénariste, Emmanuel Guibert, grand prix de la ville d'Angoulême et membre de l'Académie des beaux-arts, est notamment l'auteur du Photographe (Dupuis) et de La guerre d'Alan (L'association). Le dessinateur, Marc Boutavant, Grande ourse du salon de Montreuil, a notamment signé les aventures de Mouk et illustre la série de romans Chien pourri (L'école des loisirs). "On n'avait pas forcément besoin d'une nouvelle preuve qu'Emmanuel Guibert, Grand Prix du festival d'Angoulême 2020, était un grand auteur, sachant parler de son temps, avec tact et intelligence, à tous les publics, petits comme grands. En voilà une quand même". Benjamin Roure, Télérama "Ariol enchante les enfants et leurs parents par la justesse des situations, des dialogues et des dessins (la précision des expressions ! le détail des décors ! )". Raphaëlle Leyris, Le Monde

Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Rémi Chaurand
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Rémi Chaurand

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand j'étais petit ânon... par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Rémi Chaurand

Commenter ce livre

 

Quand j'étais petit ânon...

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant

Paru le 05/11/2025

124 pages

Bayard jeunesse

13,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385100
9791036385100
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.