Quand j'étais petit ânon...

Ariol revient dans un tome 21 drôle et touchant, où l'on découvre notamment l'histoire de la naissance du petit âne bleu à lunettes. Un héros adoré par les enfants Ariol, c'est plus de 2, 6 millions d'albums vendus, un héros du magazine J'aime lire, mais aussi des dessins animés, des chansons (3 CD disponibles), un spectacle (Ariol Show)... Et désormais une présence dans de grands établissements comme la Bibliothèque nationale de France et le Musée de l'homme, à Paris. Deux auteurs stars Le scénariste, Emmanuel Guibert, grand prix de la ville d'Angoulême et membre de l'Académie des beaux-arts, est notamment l'auteur du Photographe (Dupuis) et de La guerre d'Alan (L'association). Le dessinateur, Marc Boutavant, Grande ourse du salon de Montreuil, a notamment signé les aventures de Mouk et illustre la série de romans Chien pourri (L'école des loisirs). "On n'avait pas forcément besoin d'une nouvelle preuve qu'Emmanuel Guibert, Grand Prix du festival d'Angoulême 2020, était un grand auteur, sachant parler de son temps, avec tact et intelligence, à tous les publics, petits comme grands. En voilà une quand même". Benjamin Roure, Télérama "Ariol enchante les enfants et leurs parents par la justesse des situations, des dialogues et des dessins (la précision des expressions ! le détail des décors ! )". Raphaëlle Leyris, Le Monde