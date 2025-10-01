Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les enchanteurs

James Ellroy, Sophie Aslanides, Séverine Weiss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Los Angeles, 4 aou^t 1962. La ville est en proie a` la canicule, Marilyn Monroe vient de succomber à une overdose dans sa villa, et Gwen Perloff, une actrice de se ? rie B, est kidnappe ? e dans d'étranges circonstances. Cela suffit a` plonger le LAPD dans l'effervescence. Le Chef Bill Parker fait appel a` une e ? minence grise d'Hollywood, l'e ? lectron libre Freddy Otash, qui va mener une enquête aux multiples ramifications et rebondissements. Troisième tome du Quintette de Los Angeles.

Par James Ellroy, Sophie Aslanides, Séverine Weiss
Chez Rivages

|

Auteur

James Ellroy, Sophie Aslanides, Séverine Weiss

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enchanteurs par James Ellroy, Sophie Aslanides, Séverine Weiss

Commenter ce livre

 

Les enchanteurs

James Ellroy trad. Sophie Aslanides, Séverine Weiss

Paru le 01/10/2025

672 pages

Rivages

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668310
9782743668310
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.