Les enchanteurs

Los Angeles, 4 aou^t 1962. La ville est en proie a` la canicule, Marilyn Monroe vient de succomber à une overdose dans sa villa, et Gwen Perloff, une actrice de se ? rie B, est kidnappe ? e dans d'étranges circonstances. Cela suffit a` plonger le LAPD dans l'effervescence. Le Chef Bill Parker fait appel a` une e ? minence grise d'Hollywood, l'e ? lectron libre Freddy Otash, qui va mener une enquête aux multiples ramifications et rebondissements. Troisième tome du Quintette de Los Angeles.