White city

David Fauquemberg, Dominic Nolan

ActuaLitté
Après le succès critique de Vine Street, Dominic Nolan revient avec un second polar dans le Londres des années 1950, autour de l'un des plus grands casses de l'histoire britannique. Ce superbe roman noir explore l'impact du braquage d'un fourgon de la Poste sur les protagonistes et leurs familles : un policier infiltré, une gamine courageuse et un ado raciste, ou encore le cerveau du gang, dépourvu de toute conscience morale, qui est le coeur sombre du roman. "Cette descente aux enfers alimentée par la Dexedrine, pleine de chagrin d'amour et d'ironie, se termine par les émeutes de Notting Hill en 1958. Le meilleur roman policier de l'année". The Times.

David Fauquemberg, Dominic Nolan
Chez Rivages

Auteur

David Fauquemberg, Dominic Nolan

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

White city

Dominic Nolan trad. David Fauquemberg

Paru le 01/10/2025

560 pages

Rivages

24,50 €

9782743666255
