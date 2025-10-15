Nos chansons préférées de Johnny

La chanson préférée des Français enfin révélée Un livre-événement, inédit et unique. Pour la première fois, plus de 350 fans et personnalités- de David Hallydayà Fabrice Luchini, de Sylvie Vartanà Nicolas Sarkozy- ont élu leurs chansons préférées de Johnny Hallyday. Jamais l'intégralité de son répertoire - plus de mille titres ! - n'avait été classée et analysée. Alors, quelle est la chanson numéro un ? Que je t'aime ou L'Envie ? Quelque chose de Tennessee ou Je te promets ? Allumer le feu ou Marie ? Découvrez le palmarès inédit... et, en bonus, le hit-parade des enfants de fans. Un hommage unique à l'homme aux mille chansons. Avec aussi : Greg Zlap, Nono Krief, Yarol Poupaud, Antoine Duléry, Claude Lelouch, Daniel Angeli, Sébastien Farran, Mick Jones, Alain Giresse, Isabelle Ithurburu, Pierre Billon, Chantal Goya... et des centaines de fans de France, de Belgique et de Suisse.