Ça m'est arrivé

Danièle raconte avec son regard d'enfant d'alors comment pendant son enfance elle a voulu se faire pardonner d'être née. En révolte après avoir découvert le secret de sa naissance, elle s'engage dans l'action humanitaire au Bangladesh, au sein de l'association créée par l'abbé Pierre. Vivant au plus près des paysans sans terre de ce pays dévasté, elle ouvre les yeux sur la réalité de l'aide caritative. Après avoir appris le bengali elle rejoint un groupe d'alphabétisation dans les villages et s'y engage pour la vie au côté d'un missionnaire révolutionnaire. Elle nous livre de l'intérieur le récit de ses aventures hors norme et ses réflexions sans concession. En 2024 elle est percutée par les révélations sur l'abbé Pierre. Elle décide de témoigner à son tour sur ce qu'elle a vécu avec lui. Elle ajoute à son livre le récit intime des faits et ses réflexions pour essayer de comprendre comment "Ca lui est arrivé".