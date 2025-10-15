Inscription
#Roman francophone

Ça m'est arrivé

Danièle Moulin

ActuaLitté
Danièle raconte avec son regard d'enfant d'alors comment pendant son enfance elle a voulu se faire pardonner d'être née. En révolte après avoir découvert le secret de sa naissance, elle s'engage dans l'action humanitaire au Bangladesh, au sein de l'association créée par l'abbé Pierre. Vivant au plus près des paysans sans terre de ce pays dévasté, elle ouvre les yeux sur la réalité de l'aide caritative. Après avoir appris le bengali elle rejoint un groupe d'alphabétisation dans les villages et s'y engage pour la vie au côté d'un missionnaire révolutionnaire. Elle nous livre de l'intérieur le récit de ses aventures hors norme et ses réflexions sans concession. En 2024 elle est percutée par les révélations sur l'abbé Pierre. Elle décide de témoigner à son tour sur ce qu'elle a vécu avec lui. Elle ajoute à son livre le récit intime des faits et ses réflexions pour essayer de comprendre comment "Ca lui est arrivé".

Par Danièle Moulin
Chez Feuillage

|

Auteur

Danièle Moulin

Editeur

Feuillage

Genre

Littérature française

Ça m'est arrivé

Danièle Moulin

Paru le 15/10/2025

268 pages

Feuillage

20,00 €

ActuaLitté
9782373972245
