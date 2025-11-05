Inscription
#Essais

Le dictionnaire jubilatoire de la magie et de l'illusion

Monsieur le chien, Eric Antoine

MESDAMES, MESSIEURS, PETITS ET GRANDS, APPROCHEZ, APPROCHEZ ! VENEZ VOUS FAIRE BERNER ! Et si la magie n'était pas qu'un lapin qui sort d'un chapeau ou une carte qui disparaît dans une manche ? Derrière les colombes, les foulards et les rideaux rouges se cache un monde foisonnant d'illusions, de supercheries, de génies et... de sacrés escrocs, il faut bien le dire ! Dans ce Dictionnaire jubilatoire de la magie et de l'illusion, Eric Antoine vous entraîne dans les coulisses de son art. Avec humour, érudition et émotion, il explore les grandes figures et les petits secrets de cet univers hors du commun, les formules mystérieuses et les biais cognitifs qui trompent notre cerveau. Vous y croiserez Houdini, Garcimore, Georges Méliès et tant d'autres. Mais aussi des entrées sur l'histoire de la magie, les ficelles du métier et le fonctionnement surprenant de la psyché humaine. Un dictionnaire à feuilleter comme un grimoire farfelu, une encyclopédie joyeuse où chaque page cache un tour, et chaque définition une surprise. ERIC ANTOINE est magicien, humoriste, comédien et animateur télé. Il a conquis le public avec ses spectacles mêlant illusions prodigieuses et humour déjanté. Membre incontournable du jury de La France a un incroyable talent, il continue de défendre une magie moderne, joyeuse et humaniste. Entre deux représentations à guichets fermés et quelques pirouettes télévisées, il signe avec MONSIEUR LE CHIEN, dessinateur au trait caractéristique et caustique, un dictionnaire impertinent, sensible et instructif. Car, pour lui la magie n'est pas qu'un art du trucage : c'est une manière de voir le monde, d'en rire et de s'en émerveiller.

Le dictionnaire jubilatoire de la magie et de l'illusion

Eric Antoine

Paru le 05/11/2025

197 pages

HarperCollins France

18,50 €

