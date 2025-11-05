Ce livre évoque la lutte - trop souvent méconnue - que les nazis entreprirent contre tout ce qui était chrétien en Allemagne. A travers la lumineuse figure de l'abbé Pierre de Porcaro, né à Dinan, prêtre du diocèse de Versailles, parti en 1943 comme aumônier clandestin sous l'habit d'ouvrier à Dresde, mort à Dachau le 12 mars 1945, c'est le décret de persécution nazi du 3 décembre 1943 qui est mis en évidence. En Thuringe, à Berlin, en Saxe, en Silésie, en Autriche... Les arrestations et déportations des scouts, jacistes et prêtres clandestins illustrent le projet nazi d'éradiquer l'action catholique française au sein des travailleurs civils français dans le Reich, donc d'éradiquer le christianisme de "l'Europe nouvelle" . L'histoire de l'abbé Pierre de Porcaro est celle d'une résistance authentique, mais exclusivement spirituelle : "Je veux aider le Christ à porter sa croix : mon départ n'a pas d'autre signification" . L'abbé Pierre de Porcaro est béatifié à Paris en novembre 2025 avec 49 compagnons morts à Dachau.