#Essais

L'anarchisme ou le fanatisme de la liberté

Pierre-André Taguieff

Considéré tour à tour comme un rêve émancipateur et comme une menace de chaos, l'anarchisme ne cesse de fasciner et de diviser. Dans cet essai brillant et érudit, Pierre-André Taguieff explore tous les visages de la pensée libertaire, de Proudhon à nos jours. Il montre comment l'exigence intransigeante de liberté, véritable "fanatisme" au sens d'André Breton, se heurte à des tensions internes : entre révolution et utopie, révolte individuelle et projet communautaire, non-violence et " propagande par le fait ". Mais le philosophe analyse aussi la généalogie d'un mot longtemps diabolisé, les représentations dépréciatives qui collent à la peau des anarchistes. Taguieff revisite ainsi toute l'histoire de ce courant protéiforme, des " Lumières noires " du XIXe siècle aux néo-anarchismes contemporains. Il éclaire ses liens complexes avec les avant-gardes artistiques et intellectuelles. Sans éluder les zones d'ombre, il montre l'étonnante persistance d'un idéal et d'un imaginaire imperméables aux désillusions. Face aux dérives autoritaires et sécuritaires, ce livre passionnant redonne tout son tranchant à l'exigence libertaire. Il propose une réflexion aussi profonde qu'actuelle sur le refus du conformisme et de la servitude, sur la soif inextinguible d'autonomie et d'émancipation. Le fanatisme de la liberté a encore beaucoup à nous apprendre.

Pierre-André Taguieff
Chez Editions de l'Observatoire



Auteur

Pierre-André Taguieff

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Histoire des idées politiques

L'anarchisme ou le fanatisme de la liberté

Pierre-André Taguieff

Paru le 12/11/2025

Editions de l'Observatoire

23,00 €

9791032933688
