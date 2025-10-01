Inscription
#Polar

Règlement de comptes

Marianne Faurobert, Davide Longo

ActuaLitté
Un producteur de cinéma, frère d'un puissant ancien ministre démocrate-chrétien, est retrouvé mort dans sa Jaguar, abandonnée dans une vallée alpine isolée. Sa femme, une actrice et véritable muse qui a séduit toute sa génération, a disparu. Chargé de l'enquête, le commissaire Arcadipane doit quitter Turin et s'installer provisoirement à Clot, un hameau gardé par un barrage qui enserre la vallée comme un noeud coulant. Face à une communauté méfiante et à une affaire complexe, Arcadipane fait appel à son vieil ami et mentor Corso Bramard et à l'indisciplinée mais indispensable agent Isa Mancini. Pour découvrir la vérité, il leur faudra percer de vieux secrets, et démêler une intrigue tissée à plusieurs mains. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert

Par Marianne Faurobert, Davide Longo
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Marianne Faurobert, Davide Longo

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

Règlement de comptes

Davide Longo trad. Marianne Faurobert

Paru le 01/10/2025

496 pages

Editions du Masque

23,90 €

9782702452691
© Notice établie par ORB
