Règlement de comptes

Un producteur de cinéma, frère d'un puissant ancien ministre démocrate-chrétien, est retrouvé mort dans sa Jaguar, abandonnée dans une vallée alpine isolée. Sa femme, une actrice et véritable muse qui a séduit toute sa génération, a disparu. Chargé de l'enquête, le commissaire Arcadipane doit quitter Turin et s'installer provisoirement à Clot, un hameau gardé par un barrage qui enserre la vallée comme un noeud coulant. Face à une communauté méfiante et à une affaire complexe, Arcadipane fait appel à son vieil ami et mentor Corso Bramard et à l'indisciplinée mais indispensable agent Isa Mancini. Pour découvrir la vérité, il leur faudra percer de vieux secrets, et démêler une intrigue tissée à plusieurs mains. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert