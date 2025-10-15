Inscription
#Essais

Murmures

Francis Bompard

ActuaLitté
La savane ne dort jamais. Le jour se lève à peine et déjà l'air vibre. Rien ne se montre encore et pourtant tout est déjà là. Enfin une silhouette se dessine, une pupille croise la vôtre. Un murmure vous frôle. L'animal est là. La rencontre n'est jamais acquise. Elle est toujours offerte. Il faut accepter l'attente, le silence, l'incertitude. Dans ces pages, Francis Bompard témoigne d'une Afrique vivante, fragile, où chaque regard croisé raconte l'équilibre précaire entre force et vulnérabilité. Ses photographies sont autant de confidences. Elles disent l'instinct, la vigilance, mais aussi la tendresse et la dignité des animaux sauvages. Elles rappellent qu'ils ne sont pas que des objets de curiosité, mais aussi des partenaires de notre monde. Les bénéfices issus de cet ouvrage sont reversés à Mind Floor Foundation, une ONG du Botswana qui intervient là où les ressources gouvernementales manquent pour porter secours aux animaux sauvages blessés. Cet ouvrage est une invitation à changer de regard, à passer de la fascination à la considération, de l'admiration à la responsabilité. Préserver la beauté de la savane, c'est préserver notre avenir commun. Ce livre nous incite à croire qu'il n'est pas trop tard. La nature n'a pas dit son dernier mot. Olivier Thevenet Rédacteur en chef du magazine Terre Sauvage

Par Francis Bompard
Chez Editions du Fournel

|

Auteur

Francis Bompard

Editeur

Editions du Fournel

Genre

Récits de voyage

Murmures

Francis Bompard

Paru le 15/10/2025

200 pages

Editions du Fournel

30,00 €

9782361422059
