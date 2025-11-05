Inscription
#Beaux livres

Le royaume des neiges

Marnie Willow, Madalina Andronic

ActuaLitté
Prends place, tu es invité au Bal de Glace ! Bienvenue dans un monde enchanté ! Rencontre la Princesse Freya et sa famille dans leur magnifique château de glace, au coeur du royaume des neiges. Ouvre ce coffret plein de trésors, construis le palais, anime les personnages et invente de fabuleuses histoires ! Grâce au guide inclus dans le coffret, tu découvriras la vie au royaume, ses habitants étonnants, ses dragons et les préparatifs de son somptueux Bal de Glace !

Par Marnie Willow, Madalina Andronic
Chez Quatre Fleuves

|

Auteur

Marnie Willow, Madalina Andronic

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Bricolage et création

Le royaume des neiges

Marnie Willow, Madalina Andronic

Paru le 05/11/2025

32 pages

Quatre Fleuves

21,90 €

ActuaLitté
9791026405146
