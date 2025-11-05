Le royaume des neiges

Prends place, tu es invité au Bal de Glace ! Bienvenue dans un monde enchanté ! Rencontre la Princesse Freya et sa famille dans leur magnifique château de glace, au coeur du royaume des neiges. Ouvre ce coffret plein de trésors, construis le palais, anime les personnages et invente de fabuleuses histoires ! Grâce au guide inclus dans le coffret, tu découvriras la vie au royaume, ses habitants étonnants, ses dragons et les préparatifs de son somptueux Bal de Glace !