Le feu que tu portes en toi

Christophe Mileschi, Antonio Franchini

" Elle a besoin de haïr comme de respirer, elle ne se sent pas exister si elle ne s'oppose pas. " Le feu que tu portes en toi retrace la vie et la mort d'Angela, la mère d'Antonio Franchini, une Napolitaine qui incarne "les horreurs de l'Italie" , sans exception. Pendant des années, il a vécu loin d'elle en raison de son caractère impossible - sa fureur, ses préjugés, son esprit étriqué. Angela finit pourtant par quitter Naples afin d'emménager à Milan, au rez-de-chaussée de l'immeuble de son fils, pour ses vieux jours. Ce rapprochement incite l'écrivain à replonger dans cette relation complexe et tumultueuse avec une mère qui suscite chez lui autant de fascination que de dégoût. Est-ce qu'un secret se cache dans ce feu intérieur qui anime Angela et semble prêt à tout embraser ? Avec une grande sensibilité et un humour piquant, Antonio Franchini nous fait entendre la voix de cette femme hors norme, il saisit son ardeur, sa passion, ses contradictions et nous livre un roman autobiographique magistral.

Par Christophe Mileschi, Antonio Franchini
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Christophe Mileschi, Antonio Franchini

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Italienne

Le feu que tu portes en toi

Antonio Franchini trad. Christophe Mileschi

Paru le 01/10/2025

286 pages

Calmann-Lévy

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

