Nos ancêtres les Francs ?

Le présent ouvrage se propose de montrer combien les Francs de la période mérovingienne ont eu une part importante dans la formation non seulement de la langue mais aussi et par là même de la culture françaises. La démarche adoptée ici ne sera pas historique mais linguistique et civilisationnelle. Cela pourra dérouter, mais une telle entreprise s'avérera tout à fait possible compte tenu du nombre élevé de mots issus du vieux francique occidental (la langue de Clovis) encore présents dans le français d'aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs des vocables très usités de nos jours. Il ne sera donc pas question des conquêtes du premier roi de France, des luttes fratricides à la suite de sa mort, de ses desseins, de ses actes politiques et autres. Et cela vaudra également pour ses successeurs. Le cadre temporel restera, pour des raisons strictement linguistiques, cantonné à la période comprise entre 486 et 700. De cette investigation, fort peu habituelle, il faut en convenir, il ressortira essentiellement un fait culturel majeur, à savoir le rôle décisif des Francs Saliens dans la naissance de la féodalité, déjà larvée durant la fin du Bas-Empire romain. Ce constat fondé sur l'étude du lexique vieux francique occidental, tel qu'on le trouve dans le français contemporain, constituera l'un des aspects "phare" de cet essai. Il permettra surtout de faire ressortir la permanence civilisationnelle de la France au moins jusqu'à la Révolution.