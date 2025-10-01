Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

M comme Maraviglia

Samuel Sfez, Aurora Tamigio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
UNE SAGA FAMILIALE FOISONNANTE, RAFFINEE ET HAUTEMENT ROMANESQUE L'histoire des femmes Maraviglia commence avec Rosa, dans un petit village sicilien à flanc de montagne durant les années 1920. Entre un père colérique et des frères autoritaires, elle apprend vite à se débrouiller seule face aux aléas de la vie. Après avoir fui pour épouser l'homme qu'elle aime, elle ouvre une taverne et donne naissance à Selma, tandis que la guerre gronde. Selma, quant à elle, est l'opposée de sa mère. Calme, effacée et traumatisée par la violence ambiante, elle vit dans l'ombre de son mari abusif et minable. Malgré tout, elle rêve d'un avenir meilleur pour leurs trois filles, Patrizia, Lavinia et Marinella, tandis que les évolutions politiques et le mouvement de libération des femmes fleurissent. Si toutes ces femmes ont dû exister en société au travers des différents hommes de leur entourage, chacune lutte à sa façon pour son indépendance, qu'elle soit politique, intellectuelle ou financière. Dans ce roman captivant, Aurora Tamigio emporte le lecteur en périple à travers la magnifique Italie du siècle dernier, où les grands tumultes se mêlent aux révolutions intimes.

Par Samuel Sfez, Aurora Tamigio
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Samuel Sfez, Aurora Tamigio

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur M comme Maraviglia par Samuel Sfez, Aurora Tamigio

Commenter ce livre

 

M comme Maraviglia

Aurora Tamigio trad. Samuel Sfez

Paru le 01/10/2025

524 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191729
9782702191729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.