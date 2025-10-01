M comme Maraviglia

UNE SAGA FAMILIALE FOISONNANTE, RAFFINEE ET HAUTEMENT ROMANESQUE L'histoire des femmes Maraviglia commence avec Rosa, dans un petit village sicilien à flanc de montagne durant les années 1920. Entre un père colérique et des frères autoritaires, elle apprend vite à se débrouiller seule face aux aléas de la vie. Après avoir fui pour épouser l'homme qu'elle aime, elle ouvre une taverne et donne naissance à Selma, tandis que la guerre gronde. Selma, quant à elle, est l'opposée de sa mère. Calme, effacée et traumatisée par la violence ambiante, elle vit dans l'ombre de son mari abusif et minable. Malgré tout, elle rêve d'un avenir meilleur pour leurs trois filles, Patrizia, Lavinia et Marinella, tandis que les évolutions politiques et le mouvement de libération des femmes fleurissent. Si toutes ces femmes ont dû exister en société au travers des différents hommes de leur entourage, chacune lutte à sa façon pour son indépendance, qu'elle soit politique, intellectuelle ou financière. Dans ce roman captivant, Aurora Tamigio emporte le lecteur en périple à travers la magnifique Italie du siècle dernier, où les grands tumultes se mêlent aux révolutions intimes.