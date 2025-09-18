Inscription
#Essais

Afroclivage

Mamadou Dia

Ce livre ne minimise ni les ravages causés par la colonisation, ni l'héritage complexe et souvent douloureux qu'elle a laissé, encore perceptible à travers de nombreuses infrastructures. Ces traces sont parfois utilisées comme arguments par ceux qui défendent les supposés "aspects positifs" de la période coloniale - et la situation actuelle de l'Afrique, malheureusement, semble parfois leur donner raison. Cependant, face à la pauvreté persistante et à l'exil massif de la jeunesse, il ne s'agit plus de désigner des ennemis extérieurs, mais de remettre en question certains choix politiques et économiques. Les liens entre la France et l'Afrique sont profonds, marqués par l'histoire et impossibles à effacer. Il est nécessaire de les rééquilibrer, de s'ouvrir au monde avec lucidité, tout en gardant à l'esprit ce destin commun, visible dans les parcours entremêlés et les attaches sincères entre Africains et Français.

Par Mamadou Dia
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mamadou Dia

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

Afroclivage

Mamadou Dia

Paru le 18/09/2025

130 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

9782336551272
