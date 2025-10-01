Star Bringer

Lorsque la Station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugie dans le même vaisseau. Bien vite, les passagers vont découvrir que leurs têtes sont mises à prix. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part, avec tout le système à leurs trousses ? Entre haine, trahison, attirances irrésistibles et parfois inavouables, le voyage promet d'être mouvementé...