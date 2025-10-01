Inscription
#Imaginaire

Star Bringer

Tracy Wolff, Nina Croft, Emmanuelle Casse-Castric

ActuaLitté
Lorsque la Station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugie dans le même vaisseau. Bien vite, les passagers vont découvrir que leurs têtes sont mises à prix. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part, avec tout le système à leurs trousses ? Entre haine, trahison, attirances irrésistibles et parfois inavouables, le voyage promet d'être mouvementé...

Par Tracy Wolff, Nina Croft, Emmanuelle Casse-Castric
Chez Rageot

|

Auteur

Tracy Wolff, Nina Croft, Emmanuelle Casse-Castric

Editeur

Rageot

Genre

Science-fiction

Star Bringer

Tracy Wolff, Nina Croft trad. Emmanuelle Casse-Castric

Paru le 01/10/2025

672 pages

Rageot

22,00 €

9782700283488
