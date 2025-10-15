Inscription
Sur les traces de l'Empire romain

Glénat

ActuaLitté
Découvrez les plus beaux vestiges, sites et monuments de l'Empire romain. Premier empereur de Rome, Auguste transforme la ville en symbole de puissance impériale, en faisant ériger des monuments emblématiques comme le forum d'Auguste, l'Ara Pacis ou le théâtre de Marcellus. Son influence s'étend jusqu'en Gaule où il enrichit Nîmes d'édifices remarquables comme la Maison carrée, les arènes et l'aqueduc, chefs-d'oeuvre d'architecture romaine. Aux Ier et IIe siècles, une fièvre bâtisseuse s'empare de l'Empire. Le Colisée, le Panthéon et la colonne Trajane achèvent de sceller le statut de Rome comme Caput Mundi. Dans l'actuelle Tivoli, l'empereur Hadrien fait dresser une villa sous la forme d'une cité idéale. Quant aux sites prestigieux de Cyrène et de Paestum, anciennes villes grecques, les amphithéâtres, forums et villas y sont entièrement repensés selon les normes romaines. En 79 après J. -C. , l'éruption du Vésuve fige Herculanum et Pompéi à tout jamais. Les rues, les commerces et les maisons restent enfouis sous les cendres durant des siècles avant d'être redécouverts. La Curia augustana, la villa des Papyrus, le temple d'Apollon et les thermes de Stabies y sont autant de vestiges qui témoignent de la vie quotidienne romaine. Au début du IVe siècle, même si Rome entame son déclin politique, elle continue de s'embellir avec des mégastructures comme le cirque Maxime ou encore l'amphithéâtre Castrense. Accompagné d'une très riche iconographie comprenant de spectaculaires reconstitutions 3D de chaque site archéologique, cet ouvrage de référence offre une immersion captivante dans les hauts lieux de l'Empire romain, reflets de sa grandeur et de son génie architectural.

Par Glénat
Chez Glénat

|

Auteur

Glénat

Editeur

Glénat

Genre

Archéologie

Sur les traces de l'Empire romain

Paru le 22/10/2025

368 pages

45,00 €

9782344072103
