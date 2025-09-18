Inscription
#Essais

Le père kongo en France

Eugène Ntondo Bubote

ActuaLitté
Le père kongo vivant en France est au coeur de la réflexion présente dans cet ouvrage. C'est une analyse de la situation migratoire dans laquelle sont questionnés les enjeux du père face à sa matrilinéarité d'origine. Ce livre donne des indications sur les réajustements qui s'opèrent désormais dans le lien père enfant. Le contexte de migration sert de terrain pour la mise en oeuvre de l'exercice, l'expérience et de la pratique d'une paternalité jadis confisquée par le clan maternel. L'analyse des données met en évidence une crise dans cette matrilinéarité. L'homme, dont la paternité biologique était reléguée au second plan, se défait, du joug de la suprématie clanique. La rencontre des cultures, par l'entremise de la colonisation française, a ouvert la brèche qui a suscité une révolte du père. De la transmission du patronyme, du rapprochement qu'induit le contexte migratoire, l'adulte se trouve conforté dans une fonction, rôle et place qu'il susurrait depuis longtemps. Les moments de séparation présents et passés interviennent comme analyseurs de sa subjectivation. L'anthropologie, la psychanalyse et la psychologie inter-culturelle n'ont pas donné suffisamment de travaux sur la matrilinéarité ; encore moins à propos de la société kongo, hormis quelques recherches. Cet ouvrage est l'occasion de mettre en lumière ce qui se trame à l'intérieur de cette société.

Par Eugène Ntondo Bubote
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Eugène Ntondo Bubote

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Famille

Le père kongo en France

Eugène Ntondo Bubote

Paru le 18/09/2025

230 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

ActuaLitté
9782336523927
