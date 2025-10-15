Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Correspondance

Jean Cocteau, Lucien Clergue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un soir, Lucien Clergue a ouvert devant moi le dossier où il serre la correspondance qui, de 1955 à 1963, marque les étapes de son amitié avec Jean Cocteau. J'ai tout de suite vu qu'il y avait là (le langage photographique s'impose) des instantanés du plus haut intérêt. On y voit, en effet, au détour des phrases, comment s'est déclarée, développée la carrière d'un photographe aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Mais on y surprend aussi Cocteau hors parade, dans une familiarité généreuse et inquiète". Hubert Nyssen

Par Jean Cocteau, Lucien Clergue
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jean Cocteau, Lucien Clergue

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Correspondance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Correspondance par Jean Cocteau, Lucien Clergue

Commenter ce livre

 

Correspondance

Jean Cocteau, Lucien Clergue

Paru le 15/10/2025

106 pages

Actes Sud Editions

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330214050
9782330214050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.