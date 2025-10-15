"Un soir, Lucien Clergue a ouvert devant moi le dossier où il serre la correspondance qui, de 1955 à 1963, marque les étapes de son amitié avec Jean Cocteau. J'ai tout de suite vu qu'il y avait là (le langage photographique s'impose) des instantanés du plus haut intérêt. On y voit, en effet, au détour des phrases, comment s'est déclarée, développée la carrière d'un photographe aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Mais on y surprend aussi Cocteau hors parade, dans une familiarité généreuse et inquiète". Hubert Nyssen