#Essais

Les mythes Vikings

François Busnel

Comment les Vikings voyaient-ils le monde ? Comment, le soir à la veillée, se racontaient-ils l'histoire de leurs dieux ? Pourquoi, aujourd'hui encore, tant de figures de la mythologie viking nous semblent-elles si familières : le marteau de Thor, l'anneau de pouvoir, l'arbre-monde, la source de la connaissance, l'armée des morts, les vierges guerrières... ? Les mythes sont le fondement de notre culture, le ferment de notre civilisation. Tout y est : l'amour, la guerre, les trahisons, l'ambition, la lutte pour la liberté, le sacrifice, le bonheur, la transgression, la place du destin... Après avoir exploré les mythes grecs dans un précédent ouvrage (Les Grandes Mythes), je vous propose de découvrir la fabuleuse richesse des mythes vikings. Il ne s'agit ni d'expliquer ni de justifier les actions des dieux, des hommes, des Nains, des Elfes, des Géants ou des créatures les plus sombres qui peuplent les tréfonds des neuf mondes mais bien de raconter leurs exploits, leur vie, leur chute. Raconter. Le maître-mot de l'historien. Le maître-mot du journaliste. La clé de la connaissance et du savoir. Avant d'avoir un avis, avant d'émettre un jugement : les faits. Quels sont-ils ? Que s'est-il passé ? Pourquoi les hommes et les femmes d'Islande et de Scandinavie de l'ère préchrétienne, ces grands voyageurs qui sillonnèrent l'Europe, l'Asie et les recoins de l'Atlantique nord, se sentaient-ils dépositaires de cette histoire commune de dieux ivres de curiosité et condamnés à se déchirer entre eux jusqu'à ce qu'en leur crépuscule l'univers s'écroule au terme d'une épouvantable catastrophe climatique ? Après la mythologie grecque, François Busnel s'empare des légendes vikings et de ses récits originels, illustrées par les chefs d'oeuvre de Kandinsky, Munch, Klee, Brueghel et bien d'autres. Un livre à lire à voix haute.

Par François Busnel
Chez ARTE France Editions

|

Auteur

François Busnel

Editeur

ARTE France Editions

Genre

Mythologie

Les mythes Vikings

François Busnel

Paru le 12/11/2025

192 pages

ARTE France Editions

35,00 €

9782958861933
