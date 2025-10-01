A l'occasion de l'exposition Domestique-moi si tu peux ! , le Muséum de Toulouse plonge au coeur d'un sujet qui semble être un des fondements de l'humanité. A la Préhistoire, le passage d'un mode de vie nomade à sédentaire annonçait l'émergence de l'agriculture, de l'élevage et de notre organisation sociale moderne. En croisant les regards des sciences naturelles, de l'ethnologie, de l'archéologie ou encore de la génétique, cet ouvrage explore toutes les dimensions de notre relation avec les autres êtres vivants. "Domestication est un mot presque magique. Lorsqu'on prend le temps de l'examiner, on embarque pour un voyage à la fois historique, biologique, culturel et sémantique. En chemin, il faudra sans doute abandonner quelques idées préconçues... " Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement Première co-édition entre les éditions Odyssée et les éditions du Museum de Toulouse, cet ouvrage bé- néficie d'une vision commune, diffuser la culture scientifique au delà des murs du Musée, permettre de mieux comprendre les relations Homme - Nature - Environnement, prolonger l'expérience vécue par les visiteurs et faire découvrir le Muséum à un plus vaste public. Les équipes du Muséum ont amenés leur rigueur scientifique et un sens aiguë de la pédagogie, proposant un ensemble textes - images - illustration riche et cohérent, Teddy Bellier en charge de la di- rection artistique du livre à réussis à créer un ouvrage contemporain, accessible que l'on ait ou pas visité l'exposition et les imprimeries Escourbiac situées dans le Tarn ont magnifiquement matérialisé l'object en proposant kes matériaux les plus adaptés et une impression permettant de parfaitement reproduire les nuances des images et des illustrations.