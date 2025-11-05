Inscription
#Essais

Cargonautes, une aventure cyclologistique

Martin Malzieu, Alix Houel

ActuaLitté
Les livreurs à vélo sont-ils condamnés à être des indépendants précarisés à la solde des plateformes ? Non, répondent les associés de la société coopérative de production Les Cargonautes qui, depuis 2015, ont développé une offre cyclologistique alternative à Paris. Avec leurs vélos-cargos, ils livrent chaque jour des tonnes de marchandises aux quatre coins de la capitale et en proche banlieue. Martin Malzieu, qui a travaillé 7 ans dans la Scop et en a été co-gérant, raconte cet univers bouillonnant qu'est la " messlife " parisienne des forçats du vélo puis comment y est née et s'est structurée peu à peu la coopérative sans jamais renier ses valeurs de départ : horizontalité, autonomie des personnes, solidarité. Car pour eux, la Scop c'est aussi une sorte "d'art de vivre" qui ne se résume pas seulement à une formule juridique, des pratiques de démocratie interne, de management ou de gestion des ressources humaines, ici très bien expliquées. La camaraderie en est un fil rouge, car si les premières années furent insouciantes et parfois inconséquentes, il faut y voir aussi le moment crucial où s'est fondé la base du modèle, ce qui a permis de sortir par le haut des nombreuses embûches qu'une entreprise naissante croise sur son chemin. Commencée à 2, aujourd'hui à 40, la coopérative est racontée ici sous ses nombreuses facettes : espace d'apprentissage, d'inventivité, d'engagement et d'alternative à la " start-up nation ". " Cette plongée passionnante dans le monde de la cyclologistique urbaine montre un secteur en perpétuelle mutation, qui s'adapte aux modes du moment ou à l'hétérogénéité des marchandises. " Olivier Razemon, journaliste

Par Martin Malzieu, Alix Houel
Chez Editions REPAS

|

Auteur

Martin Malzieu, Alix Houel

Editeur

Editions REPAS

Genre

Sociologie

Cargonautes, une aventure cyclologistique

Martin Malzieu, Alix Houel

Paru le 05/11/2025

160 pages

Editions REPAS

16,00 €

ActuaLitté
9782919272259
