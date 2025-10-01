Inscription
Migrer vers les Hauteurs

Vip thomas Lop

Pour rejoindre l'élite de l'ISS, seule école autorisée à former les futurs pilotes de la Cité orbitale, il faut prouver sa force mentale. Brillant et athlétique, un candidat imbu de lui-même n'a qu'une option : se distinguer à tout prix. Il s'inscrit alors à une expédition extrême proposée par Solitrek : un trek migratoire au coeur du Bangladesh, aux côtés des exilés climatiques. Il pensait vivre une aventure palpitante. Il va traverser la frontière de l'indicible. Plongé dans un rôle qui n'est pas le sien, confronté à des choix moraux troublants, pourra-t-il encore prétendre maîtriser son destin ? Et à quel prix ?

Par Vip thomas Lop
Chez Le Labyrinthe de Théia

Auteur

Vip thomas Lop

Editeur

Le Labyrinthe de Théia

Genre

Science-fiction

Migrer vers les Hauteurs

Vip thomas Lop

Paru le 01/10/2025

308 pages

Le Labyrinthe de Théia

23,00 €

9782494544321
