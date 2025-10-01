Migrer vers les Hauteurs

Pour rejoindre l'élite de l'ISS, seule école autorisée à former les futurs pilotes de la Cité orbitale, il faut prouver sa force mentale. Brillant et athlétique, un candidat imbu de lui-même n'a qu'une option : se distinguer à tout prix. Il s'inscrit alors à une expédition extrême proposée par Solitrek : un trek migratoire au coeur du Bangladesh, aux côtés des exilés climatiques. Il pensait vivre une aventure palpitante. Il va traverser la frontière de l'indicible. Plongé dans un rôle qui n'est pas le sien, confronté à des choix moraux troublants, pourra-t-il encore prétendre maîtriser son destin ? Et à quel prix ?