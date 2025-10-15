Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Frugal, le bouleau est si peu exigeant qu'il est capable de coloniser les terrains les plus pauvres. Arbre pionnier, il s'installe là où toute autre espèce renonce, mais il s'efface lorsque ses voisins deviennent envahissants. Les hommes préhistoriques s'en servaient pour fabriquer leurs outils, ses vertus thérapeutiques étaient très appréciées au Moyen Age et au fil des siècles, ses utilisations se sont multipliées : on en a fait des abris, des bateaux, des bougies ou des sabots, et il a même pris part à la conquête du ciel. Si vous êtes né un 24 juin, le calendrier celtique en fait votre arbre tutélaire et précise que, symbole de sagesse et de spiritualité, ce rude conquérant sait aussi se montrer serviable.