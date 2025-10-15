Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'érable

Yves Larvor, Guy Motel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Gros producteur de fruits légers que le vent dissémine, l'érable colonise aussi aisément les talus que les anfractuosités des trottoirs et des murs. Essence champêtre, il a enclos les prairies et son feuillage a nourri le bétail et même les gens, lors des étés trop secs. En ville, on connaît surtout l'érable sycomore qui dispense généreusement son ombre le long des allées. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 avril ou entre le 14 et le 23 octobre, l'érable, qui résiste au rude hiver canadien et qui est source d'énergie par le sucre qu'il produit, est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique : un symbole d'ambition, de volonté et de dévouement.

Par Yves Larvor, Guy Motel
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Yves Larvor, Guy Motel

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Arbres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'érable par Yves Larvor, Guy Motel

Commenter ce livre

 

L'érable

Yves Larvor, Guy Motel

Paru le 15/10/2025

Actes Sud Editions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213800
9782330213800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.