#Roman francophone

Au jour le jour

Max Alhau, Chrisian Gardair

ActuaLitté
Au jour le jour est un grand et beau livre de poèmes empreints de mélancolie. "? Ces pays perdus/ autant que les mots, / ils sont derrière toi. ? " Le futur, le poète s'en préoccupe : "? Te faudra-t-il quitter tes pas sur des chemins sans issue, maintenant que tu as pris note de ton absence future sans trop y croire pourtant ??? " Certes sans trop y croire. La vie, le sentiment de vivre toujours, s'imposent irrésistiblement. "? Le fleuve n'a pas changé de cours, / même si la nuit s'est épaissie/ l'aube ne faillira pas. ? " Nous retrouvons dans ce dernier recueil les poèmes courts dont Max Alhau maîtrise si bien l'écriture. Le poème, qu'on lit vite, ouvre des chemins de pensées infinis.

Par Max Alhau, Chrisian Gardair
Chez Editions L'herbe qui tremble

|

Auteur

Max Alhau, Chrisian Gardair

Editeur

Editions L'herbe qui tremble

Genre

Poésie

Commenter ce livre

 

Au jour le jour

Max Alhau, Chrisian Gardair

Paru le 01/10/2025

134 pages

Editions L'herbe qui tremble

18,00 €

9782491462888
