Au jour le jour est un grand et beau livre de poèmes empreints de mélancolie. "? Ces pays perdus/ autant que les mots, / ils sont derrière toi. ? " Le futur, le poète s'en préoccupe : "? Te faudra-t-il quitter tes pas sur des chemins sans issue, maintenant que tu as pris note de ton absence future sans trop y croire pourtant ??? " Certes sans trop y croire. La vie, le sentiment de vivre toujours, s'imposent irrésistiblement. "? Le fleuve n'a pas changé de cours, / même si la nuit s'est épaissie/ l'aube ne faillira pas. ? " Nous retrouvons dans ce dernier recueil les poèmes courts dont Max Alhau maîtrise si bien l'écriture. Le poème, qu'on lit vite, ouvre des chemins de pensées infinis.
Par
Max Alhau, Chrisian Gardair Chez
Editions L'herbe qui tremble
Commenter ce livre