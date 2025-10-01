Au jour le jour est un grand et beau livre de poèmes empreints de mélancolie. "? Ces pays perdus/ autant que les mots, / ils sont derrière toi. ? " Le futur, le poète s'en préoccupe : "? Te faudra-t-il quitter tes pas sur des chemins sans issue, maintenant que tu as pris note de ton absence future sans trop y croire pourtant ??? " Certes sans trop y croire. La vie, le sentiment de vivre toujours, s'imposent irrésistiblement. "? Le fleuve n'a pas changé de cours, / même si la nuit s'est épaissie/ l'aube ne faillira pas. ? " Nous retrouvons dans ce dernier recueil les poèmes courts dont Max Alhau maîtrise si bien l'écriture. Le poème, qu'on lit vite, ouvre des chemins de pensées infinis.