Maison Alma

Christos Chryssopoulos, C. Chryssopoulos

ActuaLitté
"Alma vient de naître. Sa naissance bouleverse tous ceux qui la rencontrent. Comme douée d'un talent surnaturel, elle sait guérir les souffrances les plus profondes chez ceux qu'elle côtoie, en particulier les patients de l'Unité, de l'autre côté de la Maternité : six hommes et femmes enfermés chacun dans sa douloureuse histoire, et qui vont revivre grâce à elle. " Christos Chryssopoulos (prix Laure-Bataillon 2013), né à Athènes en 1968, est l'auteur d'une oeuvre abondante et variée (romans, pièces de théâtre, essais) qui interroge les lieux de notre monde contemporain sous une forme toujours inattendue, éloignée des clichés souvent véhiculés sur son pays : la poésie peut se mêler au témoignage direct, le fantastique côtoyer un réalisme cru et dépourvu de tout artifice. Le regard qu'il porte sur ses personnages est toujours empreint d'une immense empathie. Les lieux et les êtres qu'il nous fait rencontrer nous deviennent soudainement familiers et nous marquent longtemps : le pouvoir de la littérature est porté à son point d'incandescence. Dans ce roman, il met en scène deux lieux : l'Unité, où sont hébergés six hommes et femmes, des patients psychiatriques qui résident là depuis plusieurs années, chacun ressassant une histoire douloureuse dans laquelle il s'est enfermé. De l'autre côté se trouve la Maternité, lieu de vie, de mouvement et de joies, mais aussi parfois d'anxiété pour les futurs parents. Nous y faisons la connaissance d'Elle, jeune future mère traversée par mille émotions. Puis vient au jour Alma. Elle comme douée d'un talent de magicienne : elle comprend tout ce que ressentent les adultes, elle sait les réparer et les apaiser. Grâce à elle, "ils ne seront plus jamais seuls. La chose la plus naturelle et la plus étrange au monde. "

Chez Signes et balises

|

Auteur

Editeur

Signes et balises

Genre

Littérature étrangère

Paru le 01/10/2025

208 pages

Signes et balises

17,00 €

9782491287139
