Réanimer la démocratie

Tristan Rechid, Ombelyne Dagicour

ActuaLitté
Alors que la démocratie libérale s'est imposée comme référence dans le monde occidental, son modèle vacille. En France, le désintérêt croissant pour les élections et la montée de l'extrême droite traduisent une profonde crise de légitimité politique. Le vote ne suffit plus à incarner la souveraineté populaire, et l'alternance entre camps opposés ne masque plus la perte de sens de la représentation. La confusion entretenue entre démocratie et élections nous enferme dans une impasse dangereuse : choisir entre un régime qui trahit chaque jour un peu plus ses promesses démocratiques et une option autoritaire qui mettra un terme à nos libertés fondamentales. Il devient urgent de réaffirmer que l'alternative n'est pas l'autorité, mais une démocratie réelle, fondée sur la participation directe et le pouvoir citoyen. Cet essai propose de penser un nouveau régime démocratique, en s'appuyant sur des expérimentations concrètes menées dans une centaine de communes françaises, où les habitants et habitantes ont repris en main les décisions qui les concernent.

Paru le 15/10/2025

160 pages

15,00 €

9782330213329
