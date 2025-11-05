Tokyo Babylon Tome 3

Subaru est de nouveau appelé pour un travail à Tokyo car d'étranges appels ressemblant à des canulars se font de plus en plus nombreux. Loin d'être innocentes, les paroles prononcées par ce groupe de jeunes filles au téléphone deviennent très dangereuses. Seishirô, de son côté, essaie toujours de prouver son amour à Subaru tout en agissant de façon bien mystérieuse... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !