Au lendemain de Roswell

Et si l'affaire Roswell n'était pas un mythe... mais le plus grand secret technologique du XX ? siècle ? Ce livre met fin à des décennies de controverses au sujet du crash d'un aéronef non identifié à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Le colonel Philip J. Corso, à l'époque membre de la division recherche et développement de l'armée des Etats-Unis, livre un récit explosif. Il révèle les dessous du crash de Roswell et les circonstances dans lesquelles il a personnellement géré les artefacts extraterrestres récupérés sur le site. Il expose comment l'armée américaine a dissimulé l'événement et utilisé les technologies découvertes pour créer notre monde moderne. Un témoignage choc, s'appuyant sur des documents récemment déclassifiés, qui rebat les cartes de l'histoire - et de notre place dans l'univers.