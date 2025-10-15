Inscription
Histoire économique de la France

Charles Serfaty

ActuaLitté
Les Gaulois de Vercingétorix avaient un niveau de vie proche de celui des Romains ; le Moyen Age, loin de sa mauvaise réputation, a été une époque de croissance. Les innovations, comme la poudre à canon ou l'imprimerie, se sont développées en France et en Europe parce qu'il existait une demande, et non l'inverse. Sous Louis XIV, le royaume n'était ni plus riche ni plus peuplé que sous saint Louis, même si le roi était plus puissant. La France a connu une croissance rapide au xixe siècle tout en demeurant une économie rurale. Et malgré cela, avant la mécanisation de l'agriculture dans les années 1950, elle n'a jamais dégagé de surplus agricole régulier. Le constat de l'auteur est sans appel : la France a été le pays le plus puissant d'Europe à plusieurs reprises sans que son économie soit forcément performante. Charles Serfaty bat en brèche les idées reçues. Christine Kerdellant, Les Echos. Tous les chapitres et les sujets les plus techniques se caractérisent par leur limpidité. Emmanuel Hecht, Le Figaro magazine. Prix du livre d'économie 2024.

Par Charles Serfaty
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Charles Serfaty

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Histoire de la pensée économiq

Histoire économique de la France

Charles Serfaty

Paru le 15/10/2025

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,90 €

9782253908975
