Un " Mes p'tits récits " pour jouer à se faire peur, avec l'histoire du vampire le plus connu de la littérature, Dracula ! Un récit plein de rebondissements, pour frissonner ! Jonathan, un jeune notaire anglais, se rend en Transylvanie. Son client, le comte Dracula, souhaite acheter un manoir à Londres. Mais Jonathan ne tarde pas à découvrir que son hôte est un vampire assoiffé de sang humain... Jonathan parvient à s'échapper, puis, avec ses amis, il lutte pour empêcher Dracula de contaminer tout Londres ! Les images au ton humoristique accompagnent le texte pour le mettre en contexte, l'adoucir et le rendre accessible aux plus petits. Un documentaire narratif et riche en apprentissages Grâce à la narration, l'enfant apprend, mine de rien, des notions et du vocabulaire. Où est la Transylvanie ? Que sont un manoir et des morts-vivants ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le héros du conte : on explique ce qu'est la fête de Samain qui a inspiré Halloween, quelles sont les superstitions autour des vampires et leur lien avec les chauves-souris... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des personnages du récit pour mieux comprendre les liens entre eux, une page d'ouverture pour mettre en contexte le récit et une page de conclusion qui raccroche le texte au quotidien des enfants !