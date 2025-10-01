Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Dracula

Loïc Méhée, Astrid Dumontet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un " Mes p'tits récits " pour jouer à se faire peur, avec l'histoire du vampire le plus connu de la littérature, Dracula ! Un récit plein de rebondissements, pour frissonner ! Jonathan, un jeune notaire anglais, se rend en Transylvanie. Son client, le comte Dracula, souhaite acheter un manoir à Londres. Mais Jonathan ne tarde pas à découvrir que son hôte est un vampire assoiffé de sang humain... Jonathan parvient à s'échapper, puis, avec ses amis, il lutte pour empêcher Dracula de contaminer tout Londres ! Les images au ton humoristique accompagnent le texte pour le mettre en contexte, l'adoucir et le rendre accessible aux plus petits. Un documentaire narratif et riche en apprentissages Grâce à la narration, l'enfant apprend, mine de rien, des notions et du vocabulaire. Où est la Transylvanie ? Que sont un manoir et des morts-vivants ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le héros du conte : on explique ce qu'est la fête de Samain qui a inspiré Halloween, quelles sont les superstitions autour des vampires et leur lien avec les chauves-souris... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des personnages du récit pour mieux comprendre les liens entre eux, une page d'ouverture pour mettre en contexte le récit et une page de conclusion qui raccroche le texte au quotidien des enfants !

Par Loïc Méhée, Astrid Dumontet
Chez Editions Milan

|

Auteur

Loïc Méhée, Astrid Dumontet

Editeur

Editions Milan

Genre

Contes de toujours

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dracula par Loïc Méhée, Astrid Dumontet

Commenter ce livre

 

Dracula

Loïc Méhée, Astrid Dumontet

Paru le 01/10/2025

32 pages

Editions Milan

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408058982
9782408058982
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.