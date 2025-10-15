Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Un train pour la fin du monde

Florica Courriol, Daniela Ratiu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fin des années 1940, au coeur des terres arides de la Moldavie. Un train pour la fin du monde nous plonge dans un quotidien où la famine, la sécheresse et l'occupation soviétique ont transformé la vie de Stefan, Saveta et leurs cinq enfants en un combat désespéré pour leur survie. Les rivières sont à sec, les puits taris, les villageois n'ont plus de quoi s'alimenter. Les cadavres jonchent les rues et les rumeurs de cannibalisme hantent tous les foyers. Dans ce décor apocalyptique, Stefan et sa fille aînée partent travailler sur un chantier dans une ville voisine afin de pouvoir acheter des billets de train, leur unique espoir d'échapper à cette terre condamnée. Pendant ce temps, Saveta reste au village avec les plus petits. Chaque jour ils subissent le rationnement, la peur des soldats russes et la menace d'un clan de charognards. Mais lorsque le moment de fuir approche et que la famille parvient enfin à monter à bord d'un " train de la faim " , la peur ne s'évanouit pas aussi rapidement que leur maison et les biens qu'ils ont laissés derrière eux. Ce train, à la fois tunnel vers l'inconnu et microcosme du désespoir, transporte des âmes déracinées, des corps affamés, des soldats assoiffés de violence, et des espoirs plus que jamais fragiles. Dans ce monde où la mort rôde en permanence, chaque geste de tendresse, chaque miette de pain, devient alors un acte de résistance. Inspiré de l'histoire familiale de l'autrice - Daniela Ratiu est la petite-fille de Stefan et Saveta -, Un train pour la fin du monde est une fresque déchirante sur la survie et la résilience humaine, autant qu'un témoignage bouleversant sur la capacité à espérer. Un livre qui résonne avec la guerre actuelle en Ukraine, dont est originaire le grand-père de l'autrice. Traduit du roumain par Florica Courriol

Par Florica Courriol, Daniela Ratiu
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Florica Courriol, Daniela Ratiu

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature roumaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un train pour la fin du monde par Florica Courriol, Daniela Ratiu

Commenter ce livre

 

Un train pour la fin du monde

Daniela Ratiu trad. Florica Courriol

Paru le 15/10/2025

352 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246843818
9782246843818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.