Fin des années 1940, au coeur des terres arides de la Moldavie. Un train pour la fin du monde nous plonge dans un quotidien où la famine, la sécheresse et l'occupation soviétique ont transformé la vie de Stefan, Saveta et leurs cinq enfants en un combat désespéré pour leur survie. Les rivières sont à sec, les puits taris, les villageois n'ont plus de quoi s'alimenter. Les cadavres jonchent les rues et les rumeurs de cannibalisme hantent tous les foyers. Dans ce décor apocalyptique, Stefan et sa fille aînée partent travailler sur un chantier dans une ville voisine afin de pouvoir acheter des billets de train, leur unique espoir d'échapper à cette terre condamnée. Pendant ce temps, Saveta reste au village avec les plus petits. Chaque jour ils subissent le rationnement, la peur des soldats russes et la menace d'un clan de charognards. Mais lorsque le moment de fuir approche et que la famille parvient enfin à monter à bord d'un " train de la faim " , la peur ne s'évanouit pas aussi rapidement que leur maison et les biens qu'ils ont laissés derrière eux. Ce train, à la fois tunnel vers l'inconnu et microcosme du désespoir, transporte des âmes déracinées, des corps affamés, des soldats assoiffés de violence, et des espoirs plus que jamais fragiles. Dans ce monde où la mort rôde en permanence, chaque geste de tendresse, chaque miette de pain, devient alors un acte de résistance. Inspiré de l'histoire familiale de l'autrice - Daniela Ratiu est la petite-fille de Stefan et Saveta -, Un train pour la fin du monde est une fresque déchirante sur la survie et la résilience humaine, autant qu'un témoignage bouleversant sur la capacité à espérer. Un livre qui résonne avec la guerre actuelle en Ukraine, dont est originaire le grand-père de l'autrice. Traduit du roumain par Florica Courriol