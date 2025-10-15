Comment survivre au froid ? Olivier Jandot et Renan Viguié nous entrainent dans une épopée aussi passionnante qu'étonnante : celle de notre combat millénaire pour la chaleur. De la fourrure des humains de la préhistoire aux pompes à chaleur du XXIe siècle, de la mort d'Emile Zola asphyxié par les émanations de son chauffage à charbon aux actuelles "banques de chaleur" destinées à lutter contre la précarité énergétique, chaque chapitre éclaire notre brûlant présent à la lumière de notre histoire. Alors que flambent les prix de l'énergie, que la crise climatique impose un nouveau rapport au chaud et au froid, Le Peuple des frileux éclaire une évidence : se chauffer, qui a toujours représenté un coût pour les corps et les sociétés, affecte désormais le destin de notre planète. Un livre érudit et vivant, riche d'anecdotes et d'enseignements, qui pose aussi la question de notre confort et de la santé de la Terre.