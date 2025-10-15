Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le peuple des frileux

Renan Viguié, Olivier Jandot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment survivre au froid ? Olivier Jandot et Renan Viguié nous entrainent dans une épopée aussi passionnante qu'étonnante : celle de notre combat millénaire pour la chaleur. De la fourrure des humains de la préhistoire aux pompes à chaleur du XXIe siècle, de la mort d'Emile Zola asphyxié par les émanations de son chauffage à charbon aux actuelles "banques de chaleur" destinées à lutter contre la précarité énergétique, chaque chapitre éclaire notre brûlant présent à la lumière de notre histoire. Alors que flambent les prix de l'énergie, que la crise climatique impose un nouveau rapport au chaud et au froid, Le Peuple des frileux éclaire une évidence : se chauffer, qui a toujours représenté un coût pour les corps et les sociétés, affecte désormais le destin de notre planète. Un livre érudit et vivant, riche d'anecdotes et d'enseignements, qui pose aussi la question de notre confort et de la santé de la Terre.

Par Renan Viguié, Olivier Jandot
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Renan Viguié, Olivier Jandot

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le peuple des frileux par Renan Viguié, Olivier Jandot

Commenter ce livre

 

Le peuple des frileux

Renan Viguié, Olivier Jandot

Paru le 15/10/2025

256 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246839101
9782246839101
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.