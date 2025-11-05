Inscription
#Polar

Le solitaire

Geoffrey Household, Patrick Signard

ActuaLitté
Un Anglais fortuné et passionné par la chasse traque un gibier particulier : il est sur la piste d'un dictateur qui n'est autre que Hitler qu'il veut assassiner. Mais il tombe aux mains de tortionnaires. Il parviendra néanmoins à s'échapper cependant, il est désormais un homme traqué. Le chasseur est devenu gibier à son tour... Ce roman d'espionnage et de traque est un chef-d'oeuvre de la littérature britannique adapté au cinéma par Fritz Lang sous le titre "Manhunt" (Chasse à l'homme).

Par Geoffrey Household, Patrick Signard
Chez Rivages

|

Auteur

Geoffrey Household, Patrick Signard

Editeur

Rivages

Genre

Romans d'espionnage

Retrouver tous les articles sur Le solitaire par Geoffrey Household, Patrick Signard

Commenter ce livre

 

Le solitaire

Geoffrey Household trad. Patrick Signard

Paru le 05/11/2025

272 pages

Rivages

17,00 €

ActuaLitté
9782743669041
© Notice établie par ORB
