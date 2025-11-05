Le solitaire

Un Anglais fortuné et passionné par la chasse traque un gibier particulier : il est sur la piste d'un dictateur qui n'est autre que Hitler qu'il veut assassiner. Mais il tombe aux mains de tortionnaires. Il parviendra néanmoins à s'échapper cependant, il est désormais un homme traqué. Le chasseur est devenu gibier à son tour... Ce roman d'espionnage et de traque est un chef-d'oeuvre de la littérature britannique adapté au cinéma par Fritz Lang sous le titre "Manhunt" (Chasse à l'homme).