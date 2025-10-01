Inscription
Les Pierres du silence

Philippe Heurcelance

Si nous pouvons dire avec Novalis que "toute surface visible a une profondeur invisible élevée à l'état de mystère" , le commun des mortels s'arrête au visible, alors que le mystique réalise l'invisible, et le sage perçoit le visible et l'Invisible comme une seule chose. De même, celui qui s'en tient à la seule science rationnelle au seul savoir analytique, est une intelligence châtrée. L'intelligence est essentiellement prise de conscience, intuition du réel, réalisation métaphysique. De ce point de vue, la parole inspirée du poète est plus proche de l'intime des choses que le scientifique soumis à son axiomatique mentale. La parole relève de la "présence d'immensité" .

Par Philippe Heurcelance
Chez Encre rouge

|

Auteur

Philippe Heurcelance

Editeur

Encre rouge

Genre

Histoire de la philosophie

Les Pierres du silence

Philippe Heurcelance

Paru le 01/10/2025

144 pages

Encre rouge

17,00 €

9782386750274
