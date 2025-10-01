Les Pierres du silence

Si nous pouvons dire avec Novalis que "toute surface visible a une profondeur invisible élevée à l'état de mystère" , le commun des mortels s'arrête au visible, alors que le mystique réalise l'invisible, et le sage perçoit le visible et l'Invisible comme une seule chose. De même, celui qui s'en tient à la seule science rationnelle au seul savoir analytique, est une intelligence châtrée. L'intelligence est essentiellement prise de conscience, intuition du réel, réalisation métaphysique. De ce point de vue, la parole inspirée du poète est plus proche de l'intime des choses que le scientifique soumis à son axiomatique mentale. La parole relève de la "présence d'immensité" .