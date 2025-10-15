"Dans un moment historique de backlash pour les droits des queers, il est plus que jamais urgent de dire "nous" et de riposter à l'injure". Dans un climat international où les droits des personnes LGBTQIA+ sont de nouveau attaqués, Queers : Riposter à l'injure propose une réponse politique et mémorielle forte. Julien Marsay rappelle l'urgence de constituer un front commun face aux discours haineux, aux lois répressives et à la stigmatisation croissante. En retraçant l'histoire des luttes queer et en questionnant les tensions internes actuelles, ce manifeste incisif offre aux lecteur·ices des clés pour comprendre, se souvenir et résister. Un texte essentiel, engagé et accessible, à petit prix (5 ?? ), dans l'esprit percutant de la collection "Payot Résistance" .