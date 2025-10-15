Inscription
#Essais

Queers

Julien Marsay

ActuaLitté
"Dans un moment historique de backlash pour les droits des queers, il est plus que jamais urgent de dire "nous" et de riposter à l'injure". Dans un climat international où les droits des personnes LGBTQIA+ sont de nouveau attaqués, Queers : Riposter à l'injure propose une réponse politique et mémorielle forte. Julien Marsay rappelle l'urgence de constituer un front commun face aux discours haineux, aux lois répressives et à la stigmatisation croissante. En retraçant l'histoire des luttes queer et en questionnant les tensions internes actuelles, ce manifeste incisif offre aux lecteur·ices des clés pour comprendre, se souvenir et résister. Un texte essentiel, engagé et accessible, à petit prix (5 ?? ), dans l'esprit percutant de la collection "Payot Résistance" .

Par Julien Marsay
Chez Payot

|

Auteur

Julien Marsay

Editeur

Payot

Genre

Actualité politique France

Queers

Julien Marsay

Paru le 15/10/2025

144 pages

Payot

5,00 €

ActuaLitté
9782228940177
