#Beaux livres

Ma pâtisserie légère en sucre

Anissa Patisserie

Avec Anissa, apprenez à réinventer une pâtisserie permettant de limiter l'impact sur votre glycémie tout en vous faisant plaisir. Créative et passionnée, experte dans l'art de la pâtisserie sans sucre, Anissa Sadaoui nous invite dans ce nouvel ouvrage à son image à découvrir des recettes délicates, astucieuses et gourmandes, où le sucre est limité, voire laisse place à des alternatives naturelles. Biscuits, gâteaux de voyage, tartes, entremets, gâteaux de fête... découvrez 60 recettes accessibles à tous, aussi saines que gourmandes et élégantes, pour savourer chaque bouchée sans culpabilité. Le livre pour renouer avec la gourmandise !

Par Anissa Patisserie
Chez Solar

|

Auteur

Anissa Patisserie

Editeur

Solar

Genre

Desserts, pâtisseries

Ma pâtisserie légère en sucre

Anissa Patisserie

Paru le 18/09/2025

200 pages

Solar

27,00 €

9782263190728
