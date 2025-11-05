Inscription
#Essais

Code des entreprises en difficulté

Corinne Saint-Alary-Houin

Le Code des entreprises en difficulté est incontournable pour connaître les règles applicables à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Ce code réunit l'ensemble des textes relatifs au droit des entreprises en difficulté : droit commun et droit spécial, droit antérieur toujours applicable à certaines procédures, surendettement et sûretés. Au-delà du droit français, il présente le droit de l'Union européenne et le droit international spécifique à la matière. Il est à jour des dernières réformes et propose une dizaine de formules. 1/ Ce code rassemble les règles nationales, européennes et internationales en matière de droit des entreprises en difficulté. 2/ Sous la direction de Corinne Saint-Alary-Houin, Professeur émérite à l'université Toulouse Capitole, des auteurs spécialistes rassemblent textes et jurisprudence indispensables à la compréhension de la matière. 3/ Pratique, ce code présente le droit commun, le droit spécial et le droit international. Y sont rassemblées également les règles relatives au surendettement, aux sûretés, à l'entrepreneur individuel et au droit de l'environnement. Il propose au praticien des formules.

Par Corinne Saint-Alary-Houin
Chez LexisNexis

|

Auteur

Corinne Saint-Alary-Houin

Editeur

LexisNexis

Genre

Entreprise en difficulté, proc

Code des entreprises en difficulté

Corinne Saint-Alary-Houin

Paru le 13/11/2025

2250 pages

LexisNexis

95,00 €

9782711042852
