#Beaux livres

Le Noël gourmand de Philippe Conticini

Philippe Conticini, Laurent Fau, Audrey Cosson

ActuaLitté
Plongez dans la magie sucrée de Noël avec Philippe Conticini ! Quand les jours raccourcissent et que l'hiver s'installe, quoi de plus réconfortant que de se retrouver pour préparer des douceurs gourmandes à partager ? Véritable invitation à l'émotion, ce livre célèbre les plaisirs simples et chaleureux des fêtes de fin d'année à travers 60 recettes sucrées, signées Philippe Conticini, l'un des plus grands pâtissiers du monde. Truffes fondantes, sablés qui craquouillent, bonbons nostalgiques, tartes ultra-gourmandes, bûche élégante, brioches délicieuses... Sans oublier les chocolats et cafés onctueux, les fruits rôtis et les crèmes glacées. A chaque page, une explosion de saveurs, de partage et de plaisir. Comme un petit goût d'enfance ! Accessibles et festives, ces recettes sont autant d'occasions de se faire plaisir, que de faire plaisir à ceux que vous aimez, et de créer ainsi des souvenirs doux et sucrés. Un livre à savourer... pour un Noël délicieux ! PHILIPPE CONTICINI, inventeur de la verrine et pâtissier distingué tant pour ses travaux sucrés que salés, est considéré par ses pairs et par les médias comme l'une des figures majeures de la gastronomie contemporaine française et internationale. Egalement très apprécié du grand public, ce génie de la pâtisserie et l'un des plus grands pâtissiers français de son époque est l'un des chefs les plus suivis d'Instagram, avec plus d'1 million d'abonnés.

Par Philippe Conticini, Laurent Fau, Audrey Cosson
Chez Albin Michel

|

Auteur

Philippe Conticini, Laurent Fau, Audrey Cosson

Editeur

Albin Michel

Genre

Menus de fête, réceptions

Le Noël gourmand de Philippe Conticini

Philippe Conticini

Paru le 15/10/2025

192 pages

Albin Michel

29,90 €

ActuaLitté
9782226498052
© Notice établie par ORB
