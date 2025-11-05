Inscription
#Polar

Quelque part avant l'enfer

Niko Tackian

ActuaLitté
ET SI FRÔLER LA MORT PERMETTAIT DE REINVENTER SA VIE ? En déposant son fils à l'école, Anna pensait vivre une journée ordinaire. Percutée de plein fouet par un poids lourd, elle se retrouve aux portes de la mort. Hors de son corps, elle assiste à sa propre agonie et vit une expérience de mort imminente. Mais ce qu'elle découvre alors n'a rien d'apaisant : pas de lumière bienveillante, mais un couloir d'ombre, d'angoisse et le visage terrifiant d'un homme. Deux semaines plus tard, Anna sort du coma. Marquée par cette expérience, elle est convaincue que ce n'était pas une hallucination : le tueur en série qui ensanglante la capitale viendra bientôt pour elle. Quand, comment ? Difficile de lui échapper si elle l'ignore. Peut-être est-ce le moment de mettre sa vie en ordre, de réparer les erreurs commises et surtout de découvrir les secrets de son passé. UN PREMIER ROMAN INTENSE OU SE CONFONDENT LA REALITE ET L'IMPOSSIBLE.

Par Niko Tackian
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Niko Tackian

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Thrillers

Retrouver tous les articles sur Quelque part avant l'enfer par Niko Tackian

Commenter ce livre

 

Quelque part avant l'enfer

Niko Tackian

Paru le 05/11/2025

350 pages

Calmann-Lévy

20,90 €

ActuaLitté
9782702184745
