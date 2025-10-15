Inscription
Les 5 piliers de la sagesse

Frédéric Lenoir, Jeanne Raimbault

"Il existe une étonnante convergence entre tous les grands courants philosophiques et spirituels du monde autour de qualités fondamentales à développer pour mener une vie bonne et heureuse. C'est ce que j'appelle les 5 piliers de la sagesse : la connaissance, l'amour, l'éthique, la présence et l'acceptation. Au-delà de leurs différences culturelles ou métaphysiques, les messages du Bouddha, de Lao-tseu, de Socrate, de Platon, d'Epicure, de Jésus, d'Epictète, de Rûmi, de Montaigne ou de Spinoza, s'accordent sur des principes essentiels qui nous aident à gagner en liberté, en amour, en conscience, en sérénité et en joie". FL Ce livre de Frédéric Lenoir allie profondeur et accessibilité afin de nous aider à vivre mieux dans un monde en pleine mutation. Un véritable traité sur la vie heureuse, mais aussi un petit manuel de résistance intérieure face aux défis contemporains qui mettent à l'épreuve l'humain et le vivant.

Frédéric Lenoir, Jeanne Raimbault
Chez Albin Michel

Auteur

Frédéric Lenoir, Jeanne Raimbault

Editeur

Albin Michel

Genre

Ouvrages généraux

Les 5 piliers de la sagesse

Frédéric Lenoir

Paru le 15/10/2025

190 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226484598
