L'Intégrale ELLANA - Le Pacte des marchombres regroupe les trois tomes de la troisième trilogie d'heroic fantasy de Pierre Bottero : Ellana, Ellana L'envol, Ellana La prophétie. Recueillie par le peuple des Petits, une fillette grandit dans la Forêt Maison à l'écart des hommes et décide, à l'adolescence, de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Ellana, elle croise le plus grand des marchombres, maître Jilano Alhuïn, qui l'initie aux secrets de sa guilde. Au terme de son apprentissage, Ellana reçoit la Greffe et l'héritage marchombre, tandis que de redoutables mercenaires du Chaos la traquent. Elle croise alors la route d'Ewilan Gil'Sayan, de Salim et Edwin, et fait de leur combat le sien...