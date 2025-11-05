Inscription
#Imaginaire

Le pacte des Marchombres

Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin, Nicolas Vial

ActuaLitté
L'Intégrale ELLANA - Le Pacte des marchombres regroupe les trois tomes de la troisième trilogie d'heroic fantasy de Pierre Bottero : Ellana, Ellana L'envol, Ellana La prophétie. Recueillie par le peuple des Petits, une fillette grandit dans la Forêt Maison à l'écart des hommes et décide, à l'adolescence, de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Ellana, elle croise le plus grand des marchombres, maître Jilano Alhuïn, qui l'initie aux secrets de sa guilde. Au terme de son apprentissage, Ellana reçoit la Greffe et l'héritage marchombre, tandis que de redoutables mercenaires du Chaos la traquent. Elle croise alors la route d'Ewilan Gil'Sayan, de Salim et Edwin, et fait de leur combat le sien...

Par Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin, Nicolas Vial
Chez Rageot

|

Auteur

Pierre Bottero, Lylian, Montse Martin, Nicolas Vial

Editeur

Rageot

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Le pacte des Marchombres

Lylian, Montse Martin

Paru le 05/11/2025

1168 pages

Rageot

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782700287158
