Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La Salle d'attente

Daniela Vaucher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les chaises sont alignées, les regards se croisent brièvement, puis se détournent, gênés. Il y a cette lumière crue, ces rideaux à moitié tirés, et ce silence troué par les appels de nom. Dans cette salle d'attente, le temps se dilate, les corps se crispent et les pensées vagabondent. Car, pendant que le corps vacille, l'esprit s'accroche à ce qu'il peut : un souvenir d'enfance, un éclat de rire, une colère enfouie ou un amour tenace... Dans cette autobiographie poignante, Daniela Vaucher entraîne le lecteur dans les couloirs feutrés des hôpitaux, là où les émotions affleurent, là où l'on attend. En observant les autres patients, elle revisite son propre parcours : l'abandon paternel, la maternité, les amours, les doutes, et deux cancers. Avec un humour salvateur, elle transforme l'attente en terrain d'introspection, de résistance et de vie.

Par Daniela Vaucher
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Daniela Vaucher

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Salle d'attente par Daniela Vaucher

Commenter ce livre

 

La Salle d'attente

Daniela Vaucher

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

17,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385801694
9782385801694
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.