La Salle d'attente

Les chaises sont alignées, les regards se croisent brièvement, puis se détournent, gênés. Il y a cette lumière crue, ces rideaux à moitié tirés, et ce silence troué par les appels de nom. Dans cette salle d'attente, le temps se dilate, les corps se crispent et les pensées vagabondent. Car, pendant que le corps vacille, l'esprit s'accroche à ce qu'il peut : un souvenir d'enfance, un éclat de rire, une colère enfouie ou un amour tenace... Dans cette autobiographie poignante, Daniela Vaucher entraîne le lecteur dans les couloirs feutrés des hôpitaux, là où les émotions affleurent, là où l'on attend. En observant les autres patients, elle revisite son propre parcours : l'abandon paternel, la maternité, les amours, les doutes, et deux cancers. Avec un humour salvateur, elle transforme l'attente en terrain d'introspection, de résistance et de vie.