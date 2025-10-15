Inscription
France profonde

Swann Dupont, Kris, Eliot, Kathrine Avraam

ActuaLitté
Une immersion savoureuse et jouissive dans les années 1970 et l'âge d'or du cinéma érotique ! Jeanne Venucci débarque à Paris pour étudier le cinéma érotique et concrétiser son rêve : réaliser des films. Firmin Damrémont est quant à lui inspecteur à "la Mondaine" . Le vieux briscard a pour ordre d'infiltrer le milieu du cinéma porno en plein essor. Très vite, la mission de Firmin va venir percuter l'ascension de Jeanne...

Par Swann Dupont, Kris, Eliot, Kathrine Avraam
Chez Albin Michel

|

Auteur

Swann Dupont, Kris, Eliot, Kathrine Avraam

Editeur

Albin Michel

Genre

Historique

France profonde

Swann Dupont, Kris, Eliot, Kathrine Avraam

Paru le 15/10/2025

208 pages

Albin Michel

23,90 €

9782226480583
