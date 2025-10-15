France profonde

Une immersion savoureuse et jouissive dans les années 1970 et l'âge d'or du cinéma érotique ! Jeanne Venucci débarque à Paris pour étudier le cinéma érotique et concrétiser son rêve : réaliser des films. Firmin Damrémont est quant à lui inspecteur à "la Mondaine" . Le vieux briscard a pour ordre d'infiltrer le milieu du cinéma porno en plein essor. Très vite, la mission de Firmin va venir percuter l'ascension de Jeanne...
Par
Swann Dupont, Kris, Eliot, Kathrine Avraam Chez
Albin Michel
