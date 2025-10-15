France profonde

Une immersion savoureuse et jouissive dans les années 1970 et l'âge d'or du cinéma érotique ! Jeanne Venucci débarque à Paris pour étudier le cinéma érotique et concrétiser son rêve : réaliser des films. Firmin Damrémont est quant à lui inspecteur à "la Mondaine" . Le vieux briscard a pour ordre d'infiltrer le milieu du cinéma porno en plein essor. Très vite, la mission de Firmin va venir percuter l'ascension de Jeanne...