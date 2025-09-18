Inscription
#Essais

Instruments de paiement et de crédit

Stéphane Piédelièvre

Une présentation synthétique des instruments de paiement et de crédit. Cet ouvrage propose une première approche, aussi complète que possible, des notions d'instruments de crédit et de paiement . Toutes les formes de l'activité commerciale sont concernées par ces deux notions. Les instruments de crédit permettent aux entreprises d'obtenir des disponibilités immédiates par le biais des créances à terme qu'elles détiennent. Les instruments de paiement évitent la manipulation d'espèces monétaires. L'auteur s'est attaché à présenter de manière synthétique ces différents instruments qui oscillent entre tradition et modernité. A côté des effets de commerce dont l'importance pratique perdure, il a été amené à étudier de nouveaux instruments reposant sur des techniques plus modernes, dont l'importance ne cesse de croître. Cette édition est à jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles, notamment avec la réforme portant sur les sûretés du 15 septembre 2021 et son décret d'application du 29 décembre 2021.

Par Stéphane Piédelièvre
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Stéphane Piédelièvre

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit bancaire

Instruments de paiement et de crédit

Stéphane Piédelièvre

Paru le 18/09/2025

Editions Dalloz

27,00 €

9782247240630
